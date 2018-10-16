Emniyet ve jandarmadan kan bağışı

ADANA Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve Adana İl Jandarma Komutanı Albay Yusuf Yalçın ile çok sayıda kolluk kuvveti, Kızılay'a kan bağışında bulundu.Adana İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen kan bağışına çok sayıda jandarma, polis ve bekçi katıldı. Bağış öncesi konuşan Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız, kan bağışlamanın önemden bahsederek, "Vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlayan güvenlik güçleri, bugün yapılan etkinlikte kan bağışında bulunacak. Amacımız farkındalık yaratmak" dedi. Türk Kızılayı Adana Şubesi Başkanı Ramazan Saygılı ise, Yıldız ve Yalçın'a çeşitli hediyeler verdi. Daha sonra polis ve jandarma ekipleri kan bağışı için uzun kuyruk oluşturdu.Törenin ardından kan bağışlayan personele aşure ikramında bulunuldu.

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