Emniyet Müdüründen hokeycilere kutlama

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman’ı ziyaret eden Polisgücü Spor Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan, yönetim kurulu üyeleri ile kadın ve erkek şampiyon takımları sporcuları 2019 hedeflerini anlattı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Emniyet Müdürü Karaduman; Gaziantep Polisgücüspor’un zoru başardığını ve şampiyonlukları seriye bağladığına dikkat çekerek “Sizlerle gurur duyuyoruz. Sadece bizleri değil Gaziantep’i ve Türkiye’yi Avrupa’da başarıyla temsil ediyorsunuz. Katıldığınız bütün şampiyonalarda şampiyonluk kupasının abonesi oldunuz ve şampiyonluğu seriye bağladınız. Bu büyük bir başarıdır. 2019 yılında da katılacağınız şampiyonalarda da başarılı olacağınıza inanıyorum. Her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Sizlerin başarısı bu kentin, bu ülkenin tanıtımında önemli rol oynuyor. Başkanınız Mehmet Kaplan’ın şansında hepinizi kutluyorum" dedi.

Gaziantep Polisgücü Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan’da 2019 yılı çalışmaları hakkında bilgiler vererek her başarının kulübe yeni bir yük getirdiğini, bütün çalışmaları Şubat 2019’da Hırvatistan’da gerçekleştirilecek olan Avrupa Şampiyon Kulüpler Trophy Şampiyonasına göre yürüttüklerini, gerekli transferlerin de yapılarak takımın eksiklerinin tamamlandığını ifade etti. Hokey gündemiyle ilgili konularında görüşüldüğü ziyaretin ardından günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi.

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