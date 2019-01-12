Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'tan denetim

ADANA İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Yüreğir İlçesine bağlı Doğankent Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Adana'yı tanımak amacıyla mahalle ziyaretlerini sürdürüyor. Aktaş'ın bu sefer ki ziyareti ise Doğankent Mahallesi oldu. Vatandaşlar ve esnafların sorunları ile isteklerini dinleyen Aktaş, Adana'nın huzur ve güvenliği için çalışmaların sürdüğünü, gençlere uyuşturucu ve terörden uzak durmaları konusunda kendilerinin çalışmalar yürüttüğünü ve vatandaşlarında bu konuda kendilerine destek olmalarını istedi.Emniyet Müdürü Aktaş, ardından Doğankent Mahallesi Polis Noktasına geçerek denetimlerde bulundu.

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