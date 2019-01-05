Emniyet Müdürü Zafer Aktaş Adana'da göreve hızlı başladı

ADANA Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Seyhan ilçesine bağlı İsmetpaşa, Denizli ve Şakirpaşa mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. Şakirpaşa Mahallesinde bulunan uygulama noktasını ve Köpek Eğitim Merkezini denetleyen Aktaş daha sonra Şakirpaşa Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Emniyet Müdürü Zafer Aktaş beraberindeki üst düzey emniyet yetkilileri ile birlikte İsmetpaşa, Denizli ve Şakirpaşa Mahallelerini ziyaret ederek incelemelerde ve denetlemelerde bulundu. Bir süre mahallede cadde üzerinde gezen Aktaş esnaflarla tek tek tokalaşarak hayırlı işler dileğinde bulundu. Yol üzerinde bir kahvehaneye girerek buradaki mahalle sakinleri ve gençler ile sohbet etti. Aktaş, polisin vatandaşların can ve mal emniyeti ile güvenliği için var olduğunu belirterek, vatandaşların da bu konuda kendilerine destek olmaları gerektiğini ifade etti.

Aktaş vatandaşlarla sohbet ettikten sonra bölgede bulunan polis uygulama noktasına giderek burada görev alan polisleri denetledi. Uygulama noktasında durdurulan araçlardaki vatandaşlarla da ayaküstü sohbet eden Aktaş, daha sonra görev yapan personele dikkatli ve duyarlı olmaları konusunda uyarılarda bulunduktan sonra Şakirpaşa Anadolu Lisesine giderek ziyarette bulundu. .

Aktaş ziyaretlerin ardından Şakirpaşa Polis Merkezi Amirliği ile Köpek Eğitim Merkezinde incelemelerde bulundu.

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