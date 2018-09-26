Emniyet Müdürü Yıldız’dan şehit kızı Zeynep Ravza ve ailesine ziyaret

ADANA İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, şehit polis memuru Tuncay Akyüz'ün ölüm yıldönümü öncesi ailesini ziyaret ederek, kızı Zeynep Ravza ile yakından ilgilendi.Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü ve polislerle birlikte Şehit Tuncay Akyüz'ün ölüm yıldönümü öncesi ailesini ziyaret eden Emniyet Müdürü Selami Yıldız, amaçlarının vatanı uğruna fedakarca görev yaparken ülkesi, milleti ve bayrağını korumak için seve seve canını vererek şehitlik mertebesine erişmiş şehitlerin, gazilerin ve görev malullerinin çocuklarının yalnız olmadıklarını görmeleri ve devletin anne babalarına olan minnettarlığını hissettirmek olduğunu söyledi.OKULA POLİSLER EŞLİĞİNDE GİTMİŞTİŞehit Akyüz için dualar okunduktan sonra Müdür Yıldız, talimatıyla okulun ilk gününde polisler eşliğinde okuluna götürülen Zeynep Ravza ile yakından ilgilenerek kendisine babasının üniformasını verdi. Ravza'ya eğitim hayatına katkıda bulunması için kitap seti ile birlikte oyun seti hediye edildi. Kendisine hediye edilen polis üniformasını giyen Zeynep Ravza, Müdür Yıldız ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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