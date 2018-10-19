Emniyet Müdürü Yıldız, nikah şahitliği yaptı 

ADANA İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Şehit Polis Feydin Güleş'in oğlu Polis Memuru Emre Güleş'in nikah töreninde şahitlik yaptı.Emre Güleş'in Çukurova Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde düzenlenen nikah törenine, çiftin ailesi, yakınları ile İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve beraberindeki çok sayıda polis katıldı. İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, 1992'de Mardin'de şehit olan Polis Feydin Güleş'in Polis oğlu Emre Güleş ve İnci Öz'ün nikahında bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Yıldız, "Toplumun temel taşı ailedir, şimdi de bir ailenin kurulmasına şahitlik ediyoruz. Ailelerin uzun soluklu sürmesi için evlilikte hoşgörü, sevgi, saygı ve karşılıklı anlayış çok önemlidir" dedi. Yılrdız'ın yaptığı konuşmanın ardından çiftin nikahı kıyıldı.

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