Emniyet Müdürü Ulucan asaleten atandı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - ANTALYA Emniyet Müdürlüğü görevini vekaleten yürüten Mehmet Murat Ulucan, asaleten atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan vali, emniyet müdürü, rektörlük ve başkan yardımcılığı atamaları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, İçişleri Bakanlığı kararıyla 25 Mayıs'ta Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı görevinden Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'ne vekaleten getirilen Mehmet Murat Ulucan, bu göreve asaleten atandı.

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