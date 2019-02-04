Emniyet Müdürü, TÜMSİAD üyeleriyle buluştu

OSMANİYE, () - OSMANİYE İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, Tüm Sanayici ve İş Adamaları Derneği (TÜMSİAD) Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Şube Başkanı Murat Özkardeş, programa katılımlarından dolayı Müdür Okumuş'a teşekkür etti. Kentte trafik ve diğer sorunlarla ilgili düşüncelerini aktaran Özkardeş, sorunların çözümünde emniyet teşkilatının çalışmalarının büyük önem taşıdığını, çözümünde belediyenin ve emniyetin ortak çalışmasıyla çözüleceğini belirti.

Kentte huzur ve güvenin önemli olduğunu, yaşanan sorunların topyekun mücadele ile çözüme kavuşacağını aktaran Ahmet Selçuk Okumuş, "Osmaniye'de emniyet teşkilatı olarak uygulamalara, asayiş kontrollerine devam edeceğiz. Yaşanan sorunların toplumun tüm kesiminin desteği ile çözüme kavuşacağına inanıyoruz. Bu anlamda Sivil toplum kuruluşları ile iyi diyalog içerisinde olacağız, sizlerin de desteklerini beklemekteyiz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI