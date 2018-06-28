Emniyet Müdürü Selami Yıldız'dan, hiç kazaya karışmayan 60 yıllık şoföre ödül 

ADANA Emniyet Müdürü Selami Yıldız, hiç kaza yapmayan ve trafik cezayı kesilmeyen 60 yıllık şoför olan Ramazan Kulle'yi makamında kabul etti.Yıldız, Her yıl yaşanan trafik kazalarında binlerce insanın yaşamını yitirdiğini, dile getirdi. Trafik kurallarına uyulması ve emniyet kemerinin önemini belirterek eğitimlerle sürücülere anlatılmasını ifade ederek 60 yıllık şoförlük yaşamında trafik kazası yapmayan, trafik cezası olmayan ve 20 milyon kilometre yol yaptığı belirtilen Ramazan Kulle'ye plaket takdim etti. Kaza yapmamak için bir ressamın nazik fırça darbesi gibi araç kullanılması gerektiğini ifade eden Kulle, ölümlü kazaların fazla olduğu Türkiye'de kaza yapmamasının ve ceza yememesinin tek nedeninin, trafik kurallarına uyması olduğunu dile getirdi.

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