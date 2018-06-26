Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Adana'nın huzuru için denetliyor

ADANA Emniyet Müdürü Selami Yıldız, merkez Seyhan ilçesinde görevli Yunus Timlerinin asayiş uygulamasını ve Seyhan İlçesi Yarbaşı Polis Merkezinin sorumluluk alanında görev yapan bekçileri göreve çıkarken denetledi.Adana'nın huzur ve güveninin sağlanmasında büyük paya sahip olan Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Seyhan ilçesinde görev yapan emniyet personelini görevleri başında kontrol etti. Seyhan ilçesine bağlı Güneykuşak Bulvarı Regülatör köprü civarında asayiş uygulaması yapan Yunus Timlerini denetleyen Yıldız, bir süre uygulama noktasında kalarak buradaki çalışmaları izledi. Daha sonra Yarbaşı Polis Merkezi Amirliğine geçen Selami Yıldız, Polis Merkezinin sorumluluk bölgesinde görevlerini yapan çarşı ve mahalle bekçilerini de denetledi. Selami Yıldız, gece boyunca görev yapacak bekçilere dikkatli olmalarını istedi.Selami Yıldız, denetim yaptığı bölgelerdeki bazı esnafları da ziyaret ederek onlara polisin yaptığı uygulamalardan memnun olup olmadıklarını sordu, esnaflarda uygulamalardan memnuniyetlerini dile getirdi. Yıldız, esnaflara yapılan asayiş, terör ve trafik uygulamalarının vatandaşların huzuru ve selameti için yapıldığını belirtti ve onlara hayırlı işler dileğinde bulundu.

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