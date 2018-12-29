Emniyet Müdürü, özel bireyleri ağırladı

Fatih YILMAZ/TOKAT,() - TOKAT İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, engelli personel, aileleri ve emekli polisler ile bir araya geldi.

Tokat İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu; engelli personel, ailesinde engelli bireyi bulunan personel ve emekli polisler ile kahvaltıda bir araya geldi. Polisevi Şube Müdürlüğü Lokalinde düzenlenen kahvaltı programına; Topaloğlu'nun yanı sıra, Emniyet Müdür Yardımcısı Salih Turalı da katıldı. Kahvaltı öncesi ailelere sohbet eden Topaloğlu ''Burada bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Uzun zamandır sizlerle bir araya gelememiştik. Yeni yıl öncesinde düzenlediğimiz bu programla sizlerle ve ailelerinizle buluşarak 2018 yılını birlikte kapatmak istedik. Katılımınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum" dedi. Kahvaltı sonrasında Müdür Topaloğlu, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

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