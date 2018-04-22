Emniyet müdürü koltuğunu devretti

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA, () - ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde 23 Nisan dolayısıyla Emniyet Müdürü Cemil Doğan'ın makamına oturan 6'ncı sınıf öğrencisi Arda Çabuk, trafik kurallarına yeterince uyulmadığını belirterek, bunun çözümü için çalışacağını söyledi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Kumluca İlçe Emniyet Müdürü Cemil Doğan'ın makamına Ahmet Avcıoğlu 6/B sınıfından Arda Çabuk oturdu. Öğretmenleriyle birlikte Emniyet Müdürlüğü'ne gelen Arda Çabuk'a, koltuğunu devreden Cemil Doğan, başarı diledikten sonra ilk icraatının ne olacağını sordu. Çocuk Emniyet Müdürü Arda Çabuk, ilçenin en büyük sorununun trafik olduğunu belirterek, "Halkımız trafik kurallarına istenilen ölçüde uymuyor. Hatalı park yapıyorlar. Yaya geçitlerindeki kural çizgilerini takip etmiyorlar. Engelli geçişlerine araç park ediyorlar. Bu sorunların çözülmesi için çalışacağım" dedi.

Emniyet Müdürü Cemil Doğan da "Sorun sorundur. Sorunun büyükler için olmadığını gördük. Halkımızın trafikte yaptıkları hataların bir çocuğun gözünden bile kaçmadığını bilmeleri lazım. Arda'nın anlattığı sorunlar var. Sürekli bu sorunlara mücadele ediyoruz. Giderek bu hatalar azalıyor. En asgariye indirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

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