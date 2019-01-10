Emniyet Müdürü Cebeci'den, Başkan Öztürk'e ziyaret

Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman),()- BESNİ Emniyet Müdürü Metin Cebeci ve Komser Mehmet Öz, Besni Belediye Başkanı İbrahim Öztürk'ü ziyaret etti.

Ziyarette kendilerini ağırlayan Başkan Öztürk'e teşekkür eden Cebeci, "Besni bir huzur şehridir. Besni'nin huzuruna huzur katmak için elimizden gelen gayret ve özveriyi göstereceğiz" dedi.

Cebeci'ye ziyaretten dolayı teşekkür eden Başkan ÖZTÜRK ise, "Besni huzur ve hoşgörü şehri. İlçemizde göreve başlayan Emniyet Müdürümüz sayın Metin Cebeci'ye şehrimize hoşgeldiniz der, şehrin huzur ve asayişinin sağlanmasında özveriyle çalışan tüm emniyet personeline teşekkür ederim" dedi.

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