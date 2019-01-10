Emniyet Müdürü Aktaş'tan gençlere öneri ve uyarılar

ADANA İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi Çukurova Caddesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Esnafın sorunlarını da dinleyen Aktaş, gençlere uyuşturucu ve terörden uzak durmaları konusunda öneri ve uyarılarda bulundu.İl Emniyet Müdürü olarak kente ataması yapılan ve mahalle ziyaretleri yapan Zafer Aktaş, Anadolu Mahallesi'ni ziyaret etti. Çukurova Caddesi'nde esnaflarla bir araya gelen Aktaş, daha sonra cadde üzerinde bir kıraathaneye girerek burada vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşların ve esnafların sorunları ile isteklerini dinleyen Aktaş, ayrıca gençlere uyuşturucu ve terörden uzak durmaları konusunda öneri ve uyarılarda bulundu. Aktaş, vatandaşlara uyuşturucu ve terörden ancak birlikte mücadele edilmesi neticesinde daha iyi sonuç alınacağını dile getirdi. Müdür Aktaş, vatandaşlara emniyet tarafından uygulamaya konulan ihbar hattından da uyuşturucu satıcılarını ihbar etmelerini istedi.

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