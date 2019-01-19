Emniyet Müdürü Aktaş, şehit çocuklarının karne heyecanına ortak oldu

ADANA Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, şehit Nihat Şener'in üçüz çocukları Mustafa, Esma Nur ve Ferda Nur'un karne heyecanına ortak oldu.Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personelinin organizasyonuna katılan Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Şehit Muhammet Ali Demir Ortaokulu öğrencilerinin karne dağıtım törenine katıldı. Eşi Meryem Aktaş ile 2016 yılında Adana'da zırhlı aracın takla atması sonucu şehit düşen Nihat Şener'in üçüz çocukları Mustafa, Esma Nur ile Ferda Nur'un karne heyecanına ortak olan Müdür Aktaş, sınıftaki öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. Karne gününde kent genelindeki okullarda bilgilendirme amaçlı broşürler de dağıtıldı.

TARİHİ KONAĞI GEZDİ

Kenti tanıma amaçlı ziyaretlerini sürdüren Müdür Aktaş, köklü bir tarihe sahip olan Ramazanoğlu Konağı'nı ziyaret etti. Konak avlusunda bulunan vatandaşlarla tokalaşarak eden Aktaş, yetkililerden konağın tarihi hakkında bilgi aldı. Aktaş, geleneksel el sanatları kursuna katılan vatandaşların yaptığı çalışmaları izledi.

SERİ ZİYARETLER

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekilleri Orhan Sümer, Ayhan Barut, Burhanettin Bulut ve Dr. Müzeyyen Şevkin ile Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı ile yönetim kurulu üyeleri, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu. Müdür Aktaş ise, ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti.



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