Emniyet kemeri takmayan sürücülere ceza

KAYSERİ, () - İÇİŞLERİ Bakanlığının trafik kazalarını yüzde 2 azaltmak için açıkladığı 100 günlük eylem planı çerçevesinde il genelinde trafik polisleri ve drone ile yapılan emniyet kemeri uygulaması yapıldı.

İçişleri Bakanlığının kazaların azaltılmasına yönelik geçtiğimiz günlerde açıkladığı 100 günlük eylem planı Kayseri'de uygulanmaya ve sonuç vermeye başladı. Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı polisleri kentin birçok noktası uygulama yerleri oluşturarak gerek durdurarak gerekse de drone ile emniyet kemeri takmayan sürücüleri belirleyerek trafik cezası kesti. Denetimlerin aralıksız devam ettiği Kayseri'de polis ekipleri sürücülerin ve yolcuların emniyet kemeri takması gerektiğini belirtti.

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