ZONGULDAK'ta polis ekipleri, kentin farklı noktalarında yaptıklarını denetimde emniyet kemeri takmayan sürücüleri uyardı.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin belirli noktalarında emniyet kemeri denetimi yapıldı. Araçlar durdurularak sürücülere emniyet kemerinin önemi anlatıldı. Olası bir kaza anında emniyet kemerinin hayat kurtarmada önemli etkisi olduğunu ifade eden polis ekipleri, sürücülerden seyir halindeyken emniyet kemerini takmaya özen göstermelerini istedi. Yaklaşık 1 saat süren denetimde emniyet kemeri takmayan sürücüler uyarıldı.