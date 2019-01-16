Emniyet kemeri simülasyonu aracı Kırklareli’nde

KIRKLARELİ Valisi Osman Bilgin, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda emniyet kemeri simülasyonu programına katıldı.

Program kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda kurulan stantta vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Vali Bilgin’de alana getirilen simülasyon aracına binerek 360 derece dönüş içeren bir kaza simülasyonu gerçekleştirdi ve araçtan indikten sonra emniyet kemerinin önemine vurgu yaptı. Simülasyon aracını test ettikten sonra stantları gezen Vali Bilgin, 100 promil alkollü hissi veren gözlüğü deneyerek, bu şekilde direksiyon başına geçmenin neden olabileceği risklere dikkat çekti.