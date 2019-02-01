EMITT'te Nasreddin Hoca ve Akşehir’e yoğun ilgi

Atilla MEMİŞ/AKŞEHİR(Konya),() - AKŞEHİR ve Nasreddin Hoca kısa adı EMITT olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda tanıtılıyor.

Akşehir'in tanıtımının yapıldığı standa, yerli ve yabancı ziyaretçiler büyük ilgi gösterirken, Temsili Nasreddin Hoca ile de fotoğraf çektirmek isteyenler adeta birbiriyle yarışıyor. Bu yıl kapılarını 23’üncü kez açan ve kısa adı EMITT olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda Akşehir büyük ilgi görüyor. İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki EMITT İstanbul Fuarı'nın açılışına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu katıldı. Akşehir Belediye Başkan Vekili Özgür Kaçar, Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Emin Makascı, Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Filiz Tuna, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel’de Akşehir Standında fuara gelen misafirleri ağırlıyorlar. Akşehir Belediyesi ile Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası da ortak açtıkları bir stantla fuarda yer alırken, pek çok il ve ilçenin kendi stantlarında yörelerinin tanıtımını yaptığı EMITT İstanbul 2019 Fuarı'nda en çok ilgiyi Akşehir standı ve Temsili Nasreddin Hoca çekiyor. Fuar ile ilgili görüşlerini belirten Akşehir Belediye Başkanı Vekili Özgür Kaçar, “İstanbul'da 23.’üncüsü düzenlenen EMİTT Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na Ticaret ve Sanayi Odamızla birlikte ortak açtığımız bir stantla katılmış bulunmaktayız. Fuarda Akşehir'imizin tarihi güzelliklerini, tabiat güzelliklerini, kiraz lokumumuzu, Nasreddin Hoca’mızı tanıtıyoruz Bu fuarda tanıtımımız için emeği geçen Başta Belediye Başkanımız Dr. Salih Akkaya Beye, belediye personelimize, Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Ahmet Emin Makascı Beye ve personeline teşekkür ediyorum. Bu fuarın inşallah Akşehir'imizin tanınmasında katkı sağlayacağını ümit ediyorum” Dedi.

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