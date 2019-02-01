EMITT'te Muratpaşa standına yoğun ilgi

ANTALYA, () - MURATPAŞA Belediyesi'nin 106 ülkeden 7 bin temsilcinin katılımıyla bu yıl 23'üncüsü düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) kurduğu Kaleiçi standı yoğun ilgi gördü.

Muratpaşa Belediyesi'nin İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve pazar günü sona erecek EMITT'te tarihi konağı, Hadrian Kapısı ve UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Yivli Minaresi'yle kurduğu Kaleiçi temalı standı yoğun ilgi gördü. 70 metrekarelik stant gün boyu farklı ülkelerden turizm profesyonellerini, yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırladı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, bu yıl 23'üncüsü düzenlenen EMITT'in dünyanın en büyük 5'inci turizm fuarı olarak işaret edilirken bu yıl 4'üncülüğe yükseldiğini söyledi. Fuara 106 ülkeden 7 bin temsilcinin katıldığına dikkat çeken Başkan Uysal, “Muratpaşa Belediyesi olarak Kaleiçi konseptiyle uzun bir süredir EMITT'e katılıyoruz. 21'inci fuarda 'En iyi Stant Dekoru' ödülü de almıştık" dedi.

Kaleiçi'nin gündelik yaşamla tarihin, sanatın ve kültürün buluştuğu, dar sokaklarının keşfetme duygusunu tetiklediği, sadece Antalya'nın, Türkiye'nin değil, dünyanın sayılı tarihi kent merkezlerinden biri olduğunu belirten Başkan Uysal, “Buna rağmen Antalya merkezinde turist sıkıntısı, turizmden yeterince pay alamama sıkıntısı yaşıyoruz. Kaleiçi tanıtımı üzerinde inatla durmamızın, her fuara taşımamızın nedeni budur. Kent merkezlerinin, kent merkezinde cazip noktaların tanıtımına ihtiyaç var. Şehirlerimizi turizm açısından işlek, katma değer ve sosyal ilişki üreten bir noktaya taşımamız lazım" diye konuştu.

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