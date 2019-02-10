Murat ŞAHBAZ/EMİRDAĞ, () - AFYONKARAHİSAR'ın Emirdağ ilçesinde şiir dinletisi düzenlendi.

Sosyal medya üzerinden kurulan ve şiirlerini paylaşan "Biriz Edebiyat Grubu", Emirdağ'da şiir dinletisi etkinliğine katıldı. Emirdağ Belediyesi toplantı salonunda gerçekleşen etkinliği Emirdağ Belediye Başkanı Uğur Serdar Kargın da takip etti.

Etkinlikte 'Biriz Edebiyat Grubu' şiir ve şarkılarını seslendirdi. Beden eğitimi öğretmeni Yavuz Öztuncer ve avukat Ahmet Şahbaz da gecede şiirler seslendirdi.

Emirdağ Belediye Başkanı Uğur Serdar Kargın, "Güzel bir ekip kurulmuş, sazınız ve sözlerinizle bizleri mest ettiniz. Yazın yapacağımız gurbetçi festivalinde de bu ekibi görmek isteriz" dedi.

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