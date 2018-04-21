Emine Erdoğan, Kınık kilimlerini beğendi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ankara'da bir kermes açılışında incelediği İzmir'in Kınık ilçesine özgü halıları beğendi.

Ankara Altınpark Fuar Kongre Merkezi'nde, Polis Eşleri Derneği'nce kermes düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, kermesin açılışını yaptı. Stantları gezen Emine Erdoğan, İzmir Emniyet Müdürlüğü standında sergilenen Kınık Belediyesi Yayakent ve Örtülü Halı Kilim Dokuma kurslarında üretilen Kınık kilimlerine hayran kaldı. Kermesin, 22 Nisan 2018'e kadar gezilebileceği belirtildi.

Kermesin açılış törenine; Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulisi Akar'ın eşi Şule Akar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu'nun eşi Fatma Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun eşi Hamdiye Soylu, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok ve eşi Gülhan Altınok da katıldı

Cevdet ŞEN / KINIK (İzmir), ()

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