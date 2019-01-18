Emel Taşçıoğlu Mersinliler için söyledi

MERSİN, () - MERSİN Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonunda sahne alan TRT Ankara Radyosu sanatçısı Emel Taşçıoğlu, en sevilen türküleri seslendirdi.

'Bir Nefes Anadolu' sloganı ile Türk Halk Müziği'nin sevilen isimlerini Mersinlilerle buluşturan Büyükşehir Belediyesi, Kongre ve Sergi Sarayı'nda Emel Taşçıoğlu'nu ağırladı. Anonim eserlerden çağdaş türkülere pek çok Türk Halk Müziği eserini yorumlayan Taşçıoğlu, salonu dolduran yüzlerce kişiye keyifli bir akşam yaşattı. Taşçıoğlu'nun seslendirdiği 'Hata Benim, Gönül Dağı, Bahçada Yeşil Çınar, Bahçe Duvarından Aştım, Neredesin Sen, Kesik Çayır' gibi türküler ayakta alkışlandı.

Gecenin sonunda Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel tarafından Taşçıoğlu'na plaket takdim edildi.



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