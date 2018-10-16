Emektar aşçıya son görev

ALANYA, () - AYTEMİZ Alanyaspor'un kalp krizi sonucu yaşamını yitiren emektar aşçısı Ahmet Yalçın (63) son yolculuğuna uğurlandı.

Aytemiz Alanyaspor'un emektar aşçısı Ahmet Yalçın, önceki gün kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Ahmet Yalçın, dün ikindi vakti Kazım Bulut Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri önüne getirilen Ahmet Yalçın için dua ve anma programı yapıldı.

Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, yönetim kurulu, profesyonel futbolcular, teknik ekip, kulüp personeli, altyapı teknik ekip ve futbolcuları, taraftarlar, spor camiası ve Yalçın'ın yakınlarının katıldığı anma öncesi kısa bir konuşma yapan Hasan Çavuşoğlu, Ahmet Yalçın'ın ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Okunan duanın ardından Aşağı Oba Mezarlığı'na götürülen Ahmet Yalçın'ın cenazesi burada toprağa verildi.

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