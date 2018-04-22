Emeklilikte yaşa takılanlar yardım istedi

Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ, () - KAHRAMANMARAŞ'ta emeklilikte yaşa takılan bir grup, yaptıkları basın açıklamasıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istedi.

Atatürk Meydanı'nda toplanan grup adına açıklamayı İsmet Gedikli yaptı. Türkiye'nin zor şartlardan geçtiğini çok iyi bildiklerini ve bu zor günlerde yapılan hizmetleri takdir de ettiklerini ifade eden ve Gedikli, emeklilikte yaşa takılanların sorununu çözmenin zamanının gelip ve geçtiğini söyledi.

Dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in bu sorunun çözümü noktasında çalışma başlatacağını söylediğini, ancak kabine değişikliğine gidildiği için çalışmanın başlamadan bittiğini ifade eden İsmet Gedikli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek şunları söyledi:

"SSK'ya girişi yıllarında bizden istenen sigortalılık süresi 25 yıl ve pirim 5 bin gündü. Bunları fazlasıyla geçtiğimiz halde emekli edilmeyen mağdurlarız. Bizler kesinlikle erken emeklilik, imtiyaz veya ayrıcalık istemiyor, sadece SSK'ya giriş yıllarımızdaki yaslarla emekli olmak istiyoruz. Sizin de sıkça vurguladığınız bir söz var 'Maç başladıktan sonra kural değişmez' diyorsunuz. İşte bizler tam da bu mağdurlarız. 'Vatandaşa verilen haklar geri alınmaz' ilkesinin çiğnendiği 1999 yılında çıkarılan 4447 ve 4759 sayılı yasa mağdurlarıyız."

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