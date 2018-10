'Emekliler Lokali' kapılarını açtı

Tolunay DUMAN/TARSUS(Mersin), () - MERSİN'de Tarsus ilçesinde belediyenin inşa ettiği 'Emekliler Lokali' hizmete girdi. Belediye Başkanı Şevket Can, lokalin ikinci baharını yaşayan insanların ortak mekanı olacak söyledi.

Anıt Mahallesi’ndeki tesisin açılışında konuşan Başkan Şevket Can, her kesime hizmet vermenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Göreve geldikleri günden bu yana 41 açılış gerçekleştirdiklerini dile getiren Can, "Şehir içinde 45 mahalle, 129 köyü ve kapanan 5 belde belediyemiz ile birlikte toplam 179 tane mahalleye hizmet veriyoruz. Ayrım yapmadan, ötekileştirmeden Tarsusumuzda yaşayan bütün insanlarımızı kucaklayarak istekler doğrultusunda hizmetlerimizi vatandaşlarımızla beraber gerçekleştiriyoruz" dedi.



