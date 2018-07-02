Emekliler Günü'nde keyifli konser

KARABAĞLAR Kent Konseyi Emekli Meclisi, Emekliler Günü kapsamında Dr. Kemal Tarım Dinlenme Evi'nde bir konser düzenledi.

Konsere Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Seniye Nazik Işık, Emekli Meclisi Başkanı İhsan Ak, kent konseyi üyeleri, dinlenme evi sakinleri ve gönüllüler katıldı. Balçova Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu'nun katıldığı konserde eski ve yeni şarkılar dinleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Seniye Nazik Işık, her Emekliler Günü ve haftasında, ilçede bulunan iki huzurevini ziyaret ettiklerini belirterek, "Bugün de Kemal Tarım Dinlenme Evi'nde keyifli bir konser düzenledik. Sanatçılarımıza, gönüllülerimize ve dinlenme evi sakinlerine katıldıkları için çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

İZMİR, ()

FOTOĞRAFLI