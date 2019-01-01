Emekli ve eşleri, sadece Antalya'da indirimli seyahat ediyor

ANTALYA, () - TÜRKİYE'deki belediyeler arasında sadece Antalya'da vatandaşlar, emekliliğe hak kazandığı andan itibaren toplu ulaşım hizmetlerinden indirimli faydalanıyor. Bu indirim emekli eşleri için de geçerli.

Büyükşehir Belediyesi 'Huzur Şehri Antalya' hedefiyle her yaştan Antalyalının yüzünü güldürüyor. Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'deki belediyeler arasında vatandaşlara emekliliğe hak kazandığı andan itibaren eşleri ile birlikte indirimli ulaşım imkanı sağlayan ilk ve tek belediye unvanını taşıyor. Emekliler ve eşleri otobüslerde tam biniş ücreti 2.60 TL iken 2 TL, raylı sistemde ise 2.40 TL olan tam ücret yerine 1.90 TL ödüyor.

163 BİN 530 EMEKLİ FAYDALANIYOR

Bugüne kadar Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki Ulaşım A.Ş'ye 163 bin 530 emekli kartı başvurusu yapıldı ve kartları teslim edildi. Antalyalı emekliler, toplamda 38 milyon kez toplu ulaşımı kullanarak indirimden faydalandı.

Antalyalı emekliler başvurmaları durumunda emekli indirim kartı ile tüm ulaşım hizmetlerinden indirimli faydalanıyor. Emekliler, indirimli ulaşım kartı almak için daha önceden SGK'dan aldıkları emekli cüzdanı veya emekli kartının fotokopileri, ya da e-devlet'ten aldıkları emekli olduğunu gösterir belge ile Antalya Kart Merkezleri'ne başvurabiliyor. Başvuru sonrası emekliler, toplu ulaşımda geçerli indirim kartlarıyla avantajlı yolculuk ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Türkiye'de emekliliğe hak kazanıldığı andan itibaren indirimli kart veren tek belediye olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Türel, “Emeklilerin yanında eşleri de bu indirimden sadece Antalya'da faydalanıyor. Bu bizim emeklimize ve yaşlımıza verdiğimiz değerin bir göstergesi" dedi.

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