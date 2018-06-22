Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, emekli polis memuru Ural A. (57), apartmanın zemin katında, başına dayadığı tabancayı ateşleyerek, yaşamına son verdi.
Olay, öğle saatlerinde, Değirmendere Cumhuriyet Mahallesi Lale Sokak'taki apartmanda meydana geldi. Emekli trafik polisi Ural A., iddiaya göre, apartmanın zemin katına inerek, koridorda bulunan koltuğa oturdu. Ural A., tabancasını başına dayayarak, ateşledi. Silah sesini duyup, zemin kata inen apartman sakinleri, emekli polisi kanlar içinde hareketsiz yatarken buldu. İhbarla gelen sağlık görevlileri, ambulansla Gölcük Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ural A.'nın öldüğünü belirledi. Polis, apartmanın zemin katında inceleme yaparken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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Emekli polis, apartmanın zemin katında intihar etti
Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, emekli polis memuru Ural A. (57), apartmanın zemin katında, başına dayadığı tabancayı ateşleyerek, yaşamına son verdi. Olay, öğle saatlerinde, Değirmendere Cumhuriyet...
Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, emekli polis memuru Ural A. (57), apartmanın zemin katında, başına dayadığı tabancayı ateşleyerek, yaşamına son verdi.