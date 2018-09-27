Emekli öğretmenler buluştu

Muzaffer NAL/ÇAY, () - İSTANBUL Atatürk Eğitim Enstitüsü 1973- 1976 mezunu beden eğitimi öğretmenleri Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde buluştu.

Çay'ın ilk beden eğitimi öğretmeni olan Ali Kolay'ın organizasyonuyla İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü 1973- 1976 mezunu olan emekli öğretmenler ilçede toplandı. Öğretmenler, Belediye Başkanı Hüseyin Çağrı'yı makamında ziyaret etti.

Öğretmenler adına konuşan Abdilkafi Keskin, "Emekli olduktan sonra 20 yıldır yurdumuzun her yıl bir iline gidiyoruz. Bu yıl da buradayız. Çay ilçesini tanıma fırsatı bulduk. Başkan Çağrı'ya arkadaşlarım adına misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederim" dedi

Başkan Hüseyin Çağrı da "Sizleri ağırlamaktan onur duydum. Toplumun mihenk taşısınız. Eğitim toplumun olmazsa olmazıdır. Eğitimde aileden sonra en önemli etken sizlersiniz. Bizler sizleri ağırlamaktan şeref duyarız" diye konuştu.

Başkan Çağrı misafirlerine çeşitli hediyeler verdi.

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