Emekli öğretmen kazada yaşamını yitirdi

Mithat ABAKAN/MANAVGAT,() - ANTALYA'nın Manavgat ilçesi D-400 karayolunda meydana gelen trafik kazasında emekli öğretmen Hasan Öz (62) yaşamını yitirdi.
Manavgat D-400 karayolunda dün saat 20.00 sıralarında meydana gelen kazada, A.Ç.'nin kullandığı 07 LC 046 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan Öz'e çarptı. Yola savrulan Öz, ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Hasan Öz, yaşamını yitirdi. Öz'ün cenazesi incelemeden sonra morga konuldu.
Otomobil sürücüsü A.Ç. gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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