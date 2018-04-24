Emekli müdüre veda yemeği

İbrahim LALELİ/ANTALYA, () - SUNEXPRESS bünyesinde 1992 yılından bu yana denetim müdürlüğü görevini yürüten Meral Gezer, emekliliğini mesai arkadaşlarının hazırladığı sürpriz akşam yemeğiyle kutladı.

2 yıl önce emekli olan ve görevine emekli statüsünde devam eden Gezer, iş hayatından bir süre uzaklaşıp dinlenmek istediğini söyledi. 26 yıl 4 ay fiilen SunExpress'te görev yaptığını, emekli olup ayrılmanın hüznünü yaşadığını söyleyen Meral Gezer, uzun yıllar yan yana çalıştığı mesai arkadaşlarının sürprizi karşısında göz yaşlarına hakim olamadı. Hüznün yanı sıra anıların konuşulduğu, kimi zaman heyecanlı kimi zaman stresli geçen günlerin hikayelerinin anlatıldığı gecede sohbet, neşe, kahkaha ve duygusal anlar doyasıya yaşandı. Gecenin sonunda hatıra fotoğrafı çektiren Gezer ve arkadaşları, yakın zamanda tekrar bir araya gelmek için sözleşti.

FOTOĞRAFLI