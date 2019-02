Emekli Meclisi Üyelerinden yoksulluk uyarısı

NİLÜFER Kent Konseyi Emekliler Meclisi üyeleri emekli maaşlarıyla ilgili açıklama yaparak, yüzde 10 maaş artışını kabul etmediklerini belirttiler. Her geçen gün yoksullaştıklarını söyleyen emekliler, emekli aylıklarının Türkiye’nin yaşam koşullarına uyumlu hale getirilmesini talep etti.

Nilüfer Kent Konseyi Emekliler Meclisi Üyeleri, emekli maaşlarıyla ilgili basın açıklaması yaptı. Nilüfer Kent Konseyi Emekliler Meclisi Başkanı Dursun Keskin ve çok sayıda üyenin katılımıyla Nilüfer Kent Konseyi’nde gerçekleştirilen basın açıklamasında mağduriyetler ve talepler dile getirildi. Emekliler Meclisi Başkanı Dursun Keskin, “Her geçen gün yoksullaşan milyonlarca emekli, açlık sınırının altında yaşıyor. Bizler yüzde 10’luk yetersiz maaş artışını kabul etmiyoruz. Emekli aylıklarının ülkemizin yaşam koşullarına uyumlu hale getirilmesini, aylık artışlarda sadece enflasyon değil, milli gelir artışının da hesaba katılmasını ve TBMM’de bekleyen intibak yasa tasarısının bir an önce yasalaşarak aylıklarımıza yansıtılmasını istiyoruz” dedi.

Yıllık yüzde 20 olarak açıklanan enflasyon oranının dahi gerçek enflasyon oranını yansıtmadığını ifade eden Keskin, “Vatandaşın karşı karşıya kaldığı gerçek enflasyon oranı yüzde 50’nin üzerindedir. Bunu çarşıda, pazarda açıkça görüyoruz. Bu emeklileri açlığa mahkum eden bir anlayıştır. Her geçen gün yoksullaşıyoruz. Emekli olduktan sonra pek çoğumuz geçim sıkıntısı yaşadığı için ek iş yapmak durumunda kalıyor. Senelerdir emek verdiğimiz halde yine çalışmamız gerekiyor” diyerek, sorunların bir an önce çözülmesi için harekete geçilmesi gerektiğinin altını çizdi.

FOTOĞRAFLI