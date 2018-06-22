Emekli laboratuvar teknikeri hortumla kendisini astı

AYDIN'ın Didim ilçesinde, emekli laboratuvar teknikeri Atilla K. (53), sosyal medyada veda mesajı yayınlayıp, evinin salonunda kendisini hortumla asarak canına kıydı.

Sekiz yıldır eşinden ayrı yaşayan ve yaklaşık 5 ay önce Didim Devlet Hastanesi'nden emekliye ayrılan laboratuvar teknikeri, 2 çocuk babası Atilla K., kendisine ait sosyal medya hesabından, 'Hakkınızı helal edin, çocuklarıma iyi bakın' notu bıraktı. Atilla K.'nin bu paylaşımının ardından arkadaşları, kendisine telefonla ulaşamayınca, dün akşam, Efeler Mahallesi'ndeki evine gitti. Üçüncü kattaki dairenin kapısını açan olmayınca şüphelenen Atilla K.'nin arkadaşları, polis ve sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kapıyı çilingire açtırarak içeri girdiklerinde, salonda Atilla K.'yi hortumla tavana asılı halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Atilla K.'nin öldüğü belirlendi. Atilla K.'nin cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



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