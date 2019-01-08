Emekli emniyet müdürü son yolculuğuna uğurlandı

Levent YENİGÜN/KEMER, () - ANTALYA'nın Kemer ilçesinde Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Yüksel'in babası emekli emniyet müdürü Mustafa Yüksel (96), düzenlenen resmi törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Yüksel'in babası emekli emniyet müdürü Mustafa Yüksel, bir süredir rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi'nde organ yetmezliği nedeniyle vefat etti.

Yüksel'in cenazesi Ankara'dan Kemer'e getirilirken, Huzur Camii'ndeki cenaze töreni düzenlendi. Törene İlçe Emniyet Müdürü Rasim Oymaağaç, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. İlçe Müftüsü Recep Balaban'ın kıldırdığı namazın ardından Mustafa Yüksel'in cenazesi Beycik Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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