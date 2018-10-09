Emekli din görevlileri yemekte bir araya geldi

OSMANİYE, () - OSMANİYE İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu, Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında emekli din görevlileriyle bir araya geldi.

Toplantıda, emekli din görevlilerinin sorunları dinlendi, çözüm ve öneriler alındı. İl Müftüsü Tahiroğlu, konuşmasında din görevliliğinde esas olan ses kıraat değil bunlarla birlikte din görevlisinin ahlakıyla da ön planda olması gerektiğini bunların bir bütün olduğunu dile getirdi.

Samimi ve duygusal bir ortamda gerçekleşen programdan sonra emekli personel, İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu'na böyle bir günde emekli din görevlilerini bir araya getirdiği için teşekkür ettiler.



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