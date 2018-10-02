Emekli din görevlileri buluştu

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, () - AFYONKARAHİSAR'da Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla emekli din görevlileri bir araya geldi.

Afyonkarahisar İl Müftülüğü tarafından 1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla emekliye ayrılmış din görevlilerine yönelik kahvaltıda programı düzenlendi. Belediye Başkanı Burhanettin Çoban'ın ev sahipliğinde Karayolları Parkı'nda gerçekleşen kahvaltı programına Vali Mustafa Tutulmaz, İl Müftüsü Şükrü Kabukçu ve emekli din görevlileri katıldı.

Vali Mustafa Tutulmaz, din görevini yerine getirmenin zor olduğunu söyledi. Din görevlilerinin özlük haklarındaki değişikliklerden bahseden Tutulmaz, "Hükümetlerimiz son dönemlerde bu camiaya yönelik önemli değerlendirmeler yaparak önemli hizmetler sundu. Din görevliliği özlük haklarından başlayarak her alanda cazip hale geldi. Sizlerin bir kısmınız hafız olarak veya din eğitimi alarak elinizde bir şekilde kor taşıdınız. Geçen dönemlerde din görevlisi görevini yürütmek kolay değildi. Bu hizmetleri yerine getirdiniz ve en azından aktif görevle nihayetlendirdiniz. Ne kadar kendinizle onur ve gurur duysanız bunu hak ediyorsunuz. Ben de imam hatip lisesi mezunu olan bir kişi olarak ilk gittiğim dönemlerde o sıkıntıları yaşadığımızı çok iyi biliyoruz. Şükür bugün çok iyi bir konuma geldik" dedi.

İl Müftüsü Kabukçu, Vali Tutulmaz ve Başkan Çoban'a günün anısına çeşitli hediyeler takdim etti.

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