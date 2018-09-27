Emekli boks hakemi, geleceğin boksörlerini yetiştiriyor

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, ()-KIRIKKALE'de daha önce uluslararası boks hakemi olarak görev yapan Necdet Yılmaz'ın açtığı 'boks okulu' büyük ilgi görüyor.

Kırıkkale'de yaşayan Necdet Yılmaz, uluslararası boks hakemliğin ardından 'boks okulu' açtı. Yılmaz'ın geleceğin boksörlerini yetiştirmek için açtığı 'Boks okulu' yoğun ilgi görüyor.

Yahşihan'ın Yenişehir semtinde açtığı 'boks okulu'na yoğun ilgi olduğunu söyleyen Yılmaz, "Boks hakemliğinden emekli olduktan sonra kendimi geleceğin boksörlerine yetiştirmek için adadım. Şu anda 8 ile 18 yaşları arasındaki boksörlerimiz ile yaptığımız çalışmaların meyvesini toplamak ve ülkemizi hem yurt içinde hem de yurt dışında başarı ile temsil edecek boksörlerimizi en iyi şekilde yetiştirmek için uğraş veriyoruz ve bundan da başarılı olacağıma inancım sonsuz. Şu anda 50 öğrencimiz var. Aramızda şu anda milli takım formasını giyerek başarılı olacak olan genç arkadaşlarımız var. Yılların tecrübesi olarak Atlantik Spor Okulunda aralıksız olarak yapacağımız çalışmalarla başarımızı artıracağız" dedi.

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