Emekli aylığının olduğu kayıp cüzdanına kısa sürede kavuştu

EMEKLİ polis memuru Nedim Akış, maaşını çekip taksiye bindi. Araçtan inerken düşürdüğü cüzdanını her yerde ararken, beklediği haber İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'ndan geldi. Cüzdanına birkaç saat içinde kavuşan Akış, büyük sevinç yaşadı

İzmir'deki taksilerde her gün çok sayıda eşya unutuluyor. Para, takı ve değerli evrakların da yer aldığı kayıp eşyaları sahiplerine ulaştırabilmek için İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nda emekli Emniyet görevlileri yönetiminde özel ekip görev yapıyor. Taksilerde unutulan ya da düşürülen ne varsa en kısa sürede teslim ediliyor. Emekli polis memuru Nedim Akış, maaşını çekip taksiye bindi. 57 yaşındaki Akış, emekli aylığının olduğu cüzdanını araçtan inerken düşürdü. Şoför Fehim Düztaş bulup İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'na getirdi. Ardından da Nedim Akış'a ulaşıldı ve Başkan Celil Anık ile taksi şoförü Düztaş tarafından teslim edildi. Nerede düşürdüğünden bile habersiz cüzdanına birkaç saat içinde kavuşan emekli polis memuru büyük mutluluk yaşadı, "Her yerde ararken ve borçlarımı nasıl ödeyeceğimi kara kara düşünürken beklediğim haber geldi. Bu kadar kısa sürede ulaşmaları beni çok şaşırttı, teşekkür ediyorum" dedi.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık da kayıp eşyaların tesliminde uydu takibi gibi teknolojik imkanları da kullanarak büyük ölçüde başarılı olduklarını dile getirdi. Anık, "Her teslimatta, kayıp eşyasına kavuşanlar kadar biz de büyük sevinç duyuyoruz" diye konuştu.

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