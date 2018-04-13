Emekleri göz doldurdu

KONAK Belediyesi Kadın, Sosyal Politikalar ve Projeler Müdürlüğü'ne bağlı hizmet veren Ziya-Zişan Saadet Aytulun Kardeşler İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi üyeleri bir yıllık eğitimleri sonunda ürettikleri el emeklerini, yıl sonu sergisinde görücüye çıkardı.

Konak Belediyesi ile Konak İlçe Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde verilen kurslara merkeze kayıtlı 55 yaş üstü toplam 780 üye katılıyor. Kimi üye ikinci baharında yeni yetenekler kazanıyor kimi de keşfettiği yeteneğini görünür kılıyor. Ahşap boyamadan seramiğe, kaatı sanatından ebruya, resimden mozaiğe kadar kursiyerlerin ürettiği pek çok el emeği ürünün yer aldığı sergi davetlilerden tam not aldı. İkinci baharını yaşayan üyelerin profesyonelleri aratmayan sergisi istenilince nelerin yapıldığını bir kez daha gözler önüne serdi. Tarihi Havagazı Fabrikası'ndaki serginin açılışına Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş'ın yanı sıra meclis üyeleri, kursiyerler, aileleri ve çok sayıda davetli katıldı.

İNSANA DOKUNAN İŞLER YAPIYORUZ

Sergi açılışında konuşan Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, merkezin üyeleri ve yaptıkları çalışmalardan gurur duyduğunu ifade etti. Tüm üyeleri emekleri için kutlayan Pekdaş, insanın insana verdiği gücü, enerjiyi, mutluluğu başka hiç bir şeyin vermediğini belirterek, belediyenin rutin işleri dışında insana dokunan işlerin de asli görevleri arasında yer aldığını söyledi. Başkan Pekdaş, "Biz birbirimize iyi geliyoruz ve hayatla olan bağımız güçleniyor. Yerel yönetimlerin asli görevlerinin bu olduğunu düşünüyorum. Farkımız; insana nasıl dokunuyoruz, insana nasıl yatırım yapıyoruz, insanların yurtta ve hemşehri olarak kentte mutlu yaşaması için neler yapıyoruz, burada ortaya çıkıyor diye düşünüyorum. Sosyal demokrat, halkçı belediyeciliğin, kamucu belediyeciliğin altında yatan da bu. İnsanların mutlu oldukları, kendilerini özgür hissettikleri, kendilerini doğru ifade ettikleri ortamları yaratmak; biz İzmir'de hep birlikte bunları gerçekleştiriyoruz" dedi.

ÖZGÜR YURTTAŞLAR OLALIM

Semt merkezlerinde hangi kursların olması gerektiğine vatandaşla birlikte karar verdiklerine dikkat çeken Pekdaş, bunun bütün Türkiye'de geçerli olması gerektiğini söyledi. Pekdaş, "Yukardan bir kişi düşünüp bizim nasıl yaşayacağımızı, neyi talep edip etmeyeceğimize karar vermesin. Kendimizle ilgili konularda kararları biz verelim. Biz bu ülkenin özgür yurttaşları olalım istiyoruz. Merkezlerimizin amacı da bu. Bizimle el ele, omuz omuza olduğunu için hepinize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Günün anısına merkez sorumlusu Şeniz Budak, Başkan Pekdaş'a resim kursiyerleri tarafından yapılan annesi Macide Altay'ın resmini hediye etti. Birkaç ay önce annesini kaybeden Pekdaş, bu hediye karşısında duygusal anlar yaşadı ve portreyi yapanlara teşekkür etti. Sergi açılışında ayrıca İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin ritim kursiyerleri de verdikleri mini konserle güzel güne renk kattı.

İZMİR, ()

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