Emek Platformu'ndan bilgilendirme toplantısı

KIRKLARELİ’nin Lüleburgaz ilçesinde Emek Platformu tarafından kriz, EYT ve kıdem tazminatı konulu panel, SGK Uzmanı Ali Tezel’in katılımıyla gerçekleştirildi.

Aşkiye Neşet Çal Sahnesi’nde düzenlenen panele Lüleburgaz Emek Platformu üyeleri, Petrol İş Sendikası Trakya Şube Başkanı Ercan Yavuz ve sendika üyeleri, Kristal İş Sendikası Trakya Şube Başkanı Ufuk Yaratan ve Sendikalı üyeler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Düzenlenen panele katılım oldukça yoğun olurken, salonun koltuklarını hatta merdivenlerini dolduran katılımcılar dışarılara kadar taştı. Panelin konuşmacı konukları SGK Uzmanı Ali Tezel ve Petrol İş Sendikası Araştırma Uzmanı Aşkın Süzük oldu. Panelde kriz, EYT ve kıdem tazminatı konularında katılımları bilgilendiren konuşmacılar onlardan gelen soruları da yanıtladı. SGK Uzmanı Ali Tezel, konuşmasında devletin işadamı ve esnaflara mutlaka odalara kayıt olma durumu yani sendikalaşma durumu verdiğini fakat işçinin sendikalaşmasına karşı olduğunu belirtti. Emeklilikte Erken Yaşa Takılanlar (EYT) hakkında da bilgilendirmelerde bulunan Tezel, yasanın çıkması durumunda bile sadece EYT’ye takılan bir kısım insanı kapsayacağını ve sadece günü kurtarmak olacağını söyledi.

Petrol İş Sendikası Araştırma Uzmanı Aşkın Süzük ise "Emeklilerin gelirlerine sağlık gibi hizmetlerde belli iyileştirmeler yapılmalı. Tüm bunları talep ederken bunları talep eden sendikaların önü açılmalı. Bu talepler daha fazla dillendirilmek zorunda çünkü sağlıklı çıkışın yolu sendikal ve yasal düzenlemelerin yapılmasıdır. Türkiye ekonomisinin zayıf bir yapısı var. Büyüdüğü zaman cari açık veriyor. Sağlıksız bu yapıyı ortada kaldırmak içinde milli ve yerli politikadan bahsediyorlar. Bu söylemde kalmamalı. Biz Türkiye ekonomisi büyüdüğü dönemde, asla büyümeden pay almadık. Pay emekçilere verilmedi. Dolayısıyla şuanda krize neden olan politika olarak asla biz sorumlu değiliz. Krizin faturasını asla emekçilere ödetemezler. Önümüzdeki dönem bu çok daha fazla yüksek sesle dile getirilmesi gerekiyor. Umarım bugünleri arayacak günler gelmez. Fakat seçim sonrası dönemde daha ciddi sıkıntılar kapımızda" şeklinde konuştu.