EMEK Partisi Bursa İl Örgütü'nden asgari ücret çağrısı

Halil ÖZÇOBAN/BURSA,() - EMEK Partisi (EMEP) Bursa İl Örgütü yaptığı basın açıklamasıyla asgari ücretin insanca yaşayacak bir düzeye getirilmesini istedi.



Osmangazi metrosu önünde yapılan açıklamada konuşan EMEP Bursa İl Başkanı Hasan Özaydın, “Geçen yılın asgari ücreti hem enflasyon hem de döviz karşısında erimiştir. 2019 asgari ücreti işçilerin kriz karşısında korunması için hayati öneme sahiptir. Hükümet, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun toplanacağı aralık ayının başında ise enflasyonu düşük gösterdi. Türkiye’deki krizin temel nedenleri aşırı üretim, dışa bağlı ekonomi ve borç batağıdır. Şimdi de yaşadıkları krizin faturasını enflasyonla mücadele adı altında çıkardıkları Yeni Ekonomi Programı’yla işçilere ödetmek istemektedirler. Sermayenin krizinin faturasını işçi ve emekçiler değil patronlar ödesin istiyorsak, işyerlerimizde, fabrikalarda, bulunduğumuz sanayi havzalarında bir araya gelmekten başka yolumuz yoktur” dedi.

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