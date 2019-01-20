Emek Mahallesi'ne kapalı semt pazarı

SEYHAN Belediye Başkanı ve CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar, Emek Mahallesi’nde yapımı tamamlanan semt pazarı ve hizmet kompleksinin açılışını gerçekleştirdi.

İçerisinde kapalı semt pazarı, 7 derslikten oluşan meslek edindirme kursu, yazlık sinema, düğün ve çok amaçlı toplantı salonunun bulunduğu, 5 milyon liraya mal olan belediye hizmet kompleksinin açılışına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Emek Mahalle Muhtarı Salih Yardım yaptığı konuşmada mahallelerine böylesine bir tesisi kazandıran Başkan Zeydan Karalar’a teşekkür etti.

Başkan Zeydan Karalar ise Emek Mahallesi’nin kendisi için önemli bir yere sahip olduğunu, 8 ay gibi kısa bir sürede kapalı semt pazarını ve hizmet kompleksini tamamlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Seyhan’a ve Adanalı’ya hizmet etmekten mutluluk duyduğunu belirten Başkan Karalar, “Bu tesisin temelini attığımızda böylesine büyük bir tesisi bu kadar kısa sürede bitiremeyeceğimiz söylendi ama bizler tamamladık ve sizlerin hizmetine sunuyoruz. Ben sizlere hizmet etmekten mutluluk ve gurur duyuyorum” dedi.

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