'Emanuel Sendromu' hastası Efe'ye evinde eğitim

Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ()-KIRKLARELİ’de dünyada sadece 200 kişide görüldüğü belirtilen 'Emanuel Sendromu' hastası yaşındaki Efe Beldek(7), evinde eğitim alıyor.

Kırklareli Milli Eğitim İl Müdürlüğü dünyada sadece 200 kişide görüldüğü belirtilen 'Emanuel Sendromu' hastası Efe Beldek'e evinde eğitim veriyor. Mustafa Dalcalı İlkokulu öğrencisi Beldek, için okulda görevli öğretmen Aslı Baş Cicioğlu, her gün evine gelerek eğitim veriyor. Kırklareli Milli Eğitim Müdür Vekili Cahit Akın, Okul Müdürü Şaban Uçar, evde eğitim gören Efe Beldek'i ziyaret ederek öğretmeni Aslı Baş Cicioğlu'ndan bilgi aldı.

Efe'nin eğitimi için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Akın, Efe Bedel için özel yaptırılan tahta okul sırası hediye etti.