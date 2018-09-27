Elvan ve Ortadoğulu heyet Vali Su'yu ziyaret etti

MERSİN, () - MERSİN'in turizm, ticaret ve lojistik alanlarının yanında tarımsal üretim ve ihracatta da büyük potansiyele sahip olduğunu belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, hükümetin Mersin'deki yatırımcılara teşvikler ile kolaylık sağladığını söyledi.

Elvan, Milletvekilleri Zeynep Gül Yılmaz ve Hacı Özkan ile Ortadoğu Endüstriyel Serbest Bölge Merkezi Delegasyon Başkanı Mustafa El Sagezlı ile birlikte Vali Ali İhsan Su'yu ziyaret etti.

Ülkeler arasındaki ilişkilerin ziyaretler ile daha da gelişeceği ifade eden Elvan, "Mersin; sahip olduğu tüm doğal, tarihi ve turistik güzellikleri ile mutlaka görülmesi gereken, medeniyetlere beşiklik etmiş bir kenttir. İlimiz; turizm, tarih, sanayi, ticaret ve lojistik alanlarında olduğu gibi, tarımsal üretim ve ihracatta da çok büyük potansiyele sahip bir kenttir ve devletimiz de teşviklerle yatırımcılara kolaylıklar sağlamaktadır" dedi.

Vali Su ise Ortadoğu ülkeleri ile ticari ve kültürel ilişkilerin gelişmesi bakımından yapılan her türlü çalışmayı önemsediklerini ifade etti.

Mustafa El Sagezlı da amaçlarının Türkiye ile var olan kültürel ve ekonomik ilişkileri geliştirmek olduğunu söyledi.



FOTOĞRAFLI