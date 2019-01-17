Elmalılı firmadan uluslararası anlaşma

Mehmet AKIN/ELMALI, () - ANTALYA'nın Elmalı ilçesinde meyve suyu konsantresi üretimi yapan firma, Almanya merkezli uluslararası firmayla ortaklık anlaşması imzaladı.

Elmalı'da faaliyet gösteren meyve suyu konsantresi üretimi yapan Meykon AŞ ile dünyanın önde gelen aroma üreticilerinden Alman Symrıse AG ortaklık anlaşması imzaladı. Elmalı'daki fabrikada gerçekleştirilen programda Meykon AŞ'nin sahibi İsmet Koyun ile Symrıse AG Bölge Başkanı Dirk Bennwıtz anlaşmaya imza attı. İmza töreninde Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin de yer aldı.

150 milyon dolarlık ticaret hacmi oluşturması planlanan ortaklığa ilişkin imzaların atılmasının ardından iki firmanın yetkilileri fabrikada kurulan ve meyve aroması üretimi yapılacak makinelerin açılışı dolayısıyla kurdele kesimi yaptı.

İsmet Koyun, Elmalı ve çevresine katma değer sağlayabilecek doğal ürünler üretilmesi ve bu üretimlerin sürdürülebilir olmasını hedeflediklerini söyledi.

Symrıse AG Bölge Başkanı Dirk Bennwıtz, "Türkiye bizim için önemli bir bölge ve bu bölgede bizim için Meykon AŞ güvenilir bir partner. Bu ortaklıkla dünya pazarına kaliteli ve doğal ürünler üretmeyi planlıyoruz" dedi.

Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin de "Elmalı'da yetişen ürünlerin dünya pazarında ilgi görmesi bizleri mutlu ediyor. Ayrıca yapılan bu yatırımlarla istihdam ve üretimin artacak olması bölgemize faydalı olacaktır" diye konuştu.

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