Elmalı'da yüzme havuzuna yoğun ilgi

ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Elmalı Hamdi Yazır Kültür Merkezi bünyesindeki kapalı yüzme havuzu ve ASFİM'den 8 ayda 915'i kadın olmak üzere 2 bin 248 vatandaş ücretsiz yüzme eğitimi aldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Elmalı'da yapılan kapalı yüzme havuzu ilçenin önemli bir eksiğini gideriyor. Haziran 2018'de hizmete giren Elmalı Kapalı Yüzme Havuzu ve ASFİM, açıldığı günden bu yana 917 kadın, 785 erkek, 548 çocuk olmak üzere toplam 2 bin 248 vatandaş yararlandı.

Vatandaşa ücretsiz spor yapma imkanı sunulan kapalı yüzme havuzunda profesyonel eğitmenler eşliğinde verilen kurslar, Elmalıların sosyal hayatına da renk katıyor. Elmalı Kültür Merkezi'nde kapalı yüzme havuzunun yanı sıra mesleki eğitim kursları, fitness ve aerobik salonu, buhar odası, sauna, derslikler, seminer alanı ve taziye kabul salonu yer alıyor.

7 yaş üzeri herkesin faydalandığı yüzme kursları Pazartesi, çarşamba, cuma günleri erkeklere; salı, perşembe günleri ise kadınlara hizmet veriyor. Hafta sonu öğleden önce ve öğleden sonra kadın ve erkek gruplarının yüzme keyfi devam ediyor. 2 ayda bir yenilenen Elmalı ASFİM kurs kayıtlarına, online kayıt sistemi ile www.abbsporhizmetleri.com web adresinden başvurmak mümkün.

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