Elmalı'da kaza: 3 yaralı

Mehmet AKIN/ELMALI, () - ANTALYA'nın Elmalı ilçesinde hayvan yemi yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Elmalı- Korkuteli karayolundaki kaza saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Korkuteli'nden Elmalı yönüne seyreden Cemal Soysal idaresindeki 15 NK 588 plakalı hayvan yemi yüklü kamyon, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç şarampole devrildi. Kazada sürücü Cemal Soysal ve araçtaki 2 oğlu hafif şekilde yaralandı. Görenlerin haber vermesiyle gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar Korkuteli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

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