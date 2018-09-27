Elmalı'da jandarma denetimleri hız kesmiyor

Mehmet AKIN/ELMALI, () - ANTALYA'nın Elmalı ilçesinde jandarma ekipleri okul ve öğrenci servisi denetimlerinin yanı sıra ikaz işareti kullanmayan ve ışıklandırma yapmayan traktör sürücülerini de denetledi.

Elmalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri denetimlerini sürdürdü. Jandarma ekipleri öğrenci servisleri ve sorumluluk alanında bulunan okulları ve çevresini kontrol ederek huzur uygulaması yaptı. Ekipler okul servislerini de denetledi.

Jandarma ekipleri ayrıca trafik kazalarının önüne geçmek amacıyla ikaz işareti kullanmayan ve ışıklandırma yapmayan traktör sürücülerini de denetime aldı. Gerekli şartları taşımayan traktör sürücülerine cezai işlem uyguladı. Jandarma yetkilileri denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti.

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