Elmalı'da Dünya Yürüyüş Günü etkinliği

Mehmet AKIN/ELMALI, () - ANTALYA'nın Elmalı ilçesinde Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla etkinlik yapıldı.

Elmalı İlçe Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda hareketli yaşam konusunda farkındalık yaratmak ve toplumu bilinçlendirmek amacıyla Kuzey Likya Antik Yolu yürüyüşü düzenlendi. Etkinliğe Elmalı Cumhuriyet Başsavcısı Suphi Abikoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Akın Poçulu, İlçe Emniyet Müdürü Deniz Yılmaz, İlçe Seçim Müdürü Melek Unay, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Gülsün Özmen, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Bekir Erol, Elmalı Müzesi Müdürü Yunus Taşçıoğlu, Orman İşletme Müdürlüğü Dilek Öztekin, Elmalı Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Burak Emre Demir ve Hastane Müdürü Ercüment Karataş, Hastane Sağlık Bakım Müdürü Dilek Bayındır, Elmalı İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli, kamu kurumlarından personel ve yakınlarıyla vatandaşlar katıldı.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mesut Kocabıyık, "'Sağlık için bir bahane de yürümeye bul' sloganıyla doğa yürüyüş organizasyonları konusundaki taleplere bakarak daha çok bu ve benzeri etkinliklerimizi sürdürmek istiyoruz" dedi.

Yürüyüşün sonunda Elmalı Devlet Hastanesi'nde aşure ikramında bulunuldu.

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